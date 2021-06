Tejo premeia fileira do vinho, da gastronomia e território a 19 de Junho

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) em conjunto com a Confraria Enófila da Nossa Senhora do Tejo, vai receber no dia 19 de junho à tarde no Hotel dos Templários, na cidade de Tomar, a 11ªedição da “Gala Tejo”. Segundo o comunicado da CVR Tejo, o objetivo da cerimónia é “promover a merca ‘Vinhos do Tejo’, estimulando a produção vínica de qualidade e dando a conhecer os néctares e a própria região”.

A cerimónia vai apresentar os vencedores do “Concurso Vinhos do Tejo” e entregar os galardoes de Empresa Dinamismo, Empresa Excelência, Enólogo do Ano, Prémio Carreira e o Prémio Sustentabilidade, uma estreia na Gala. A iniciativa também vai entregar prémios às iniciativas “Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo, o “Tejo Academia” e o “Tejo Anima”.

A 11ª edição do ‘Concurso Vinhos do Tejo’, que teve nesta edição a mais concorrida de sempre, em número de vinhos, que atingiram quase as duas centenas (195). As provas, em regime de prova cega, decorreram no Hotel dos Templários, durante os dias 13 e 14 de Maio, perante uma comitiva alargada de jurados, composta por sommeliers, wine educators, jornalistas, bloggers de vinhos, assim como enólogos e representantes de algumas câmaras de provadores, da CVR Tejo e outras regiões vínicas do país.