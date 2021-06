Almeirim regressa à Feira Nacional da Agricultura

Almeirim e Santarém são os dois municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) que participam esta quinta-feira, dia 9 de junho, na Feira Nacional da Agricultura que decorre no Centro Nacional de Exposições em Santarém.

“A CIMLT dinamiza mais uma vez, em conjunto com os onze Municípios associados, o stand intermunicipal da Lezíria do Tejo. na Nave “Prazer de Provar”, onde os visitantes podem conhecer melhor as atratividades turísticas da região”, afirmou a CIMLT num comunicado.

O stand municipal da comunidade vai ter dinamização reduzida e com todas as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), mas “promete voltar em 2022 com animação garantida pelos onze Municípios da Lezíria do Tejo.”

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo também vai participar na Feira Nacional da Agricultura em formato digital no site.