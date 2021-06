Almeirim e a Região chamadas a ajudar João

O João é um jovem a quem foi diagnosticado um Osteossarcoma no fémur esquerdo

no final de 2018. Dadas as limitações dos tratamentos praticados em Portugal, a

solução foi recorrer a uma clínica em Espanha.

O tratamento e a recuperação, decorreram como era desejável e o João voltou à sua

vida normal.

No último mês a situação alterou-se, o organismo fez absorção do osso, este ficou

muito fino e partiu, pelo que, agora só caminha com as duas muletas e sem conseguir

colocar o pé no chão.

Para solucionar a situação voltou a recorrer à clínica em Espanha estando previstas

duas operações.

Na primeira será retirado todo o material (ferros e osso) da perna, fará um tratamento com antibiótico e ser-lhe-á colocado um aparelho externo, cravado na perna para suporte, com o qual terá de andar três a quatro semanas.

Após este período, se estiver tudo bem, fará nova operação para colocação de uma

estrutura metálica e de um novo osso.

Os custos têm previsivelmente um valor que rondará os 40 000 euros, pelo que

voltamos a pedir a ajuda de cada um de vós, com o lema: “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”.

Estão a ser organizadas algumas atividades, com o objetivo de angariar fundos e

assim que estiverem confirmadas serão divulgadas na página de Facebook:

https://www.facebook.com/vamosajudaroj0ao



A família agradece desde já toda a ajuda e colaboração, conforme as possibilidades

de cada um.



Os donativos podem ser feitos diretamente na conta do João:

IBAN: PT50 0010 0000 5632 430000126