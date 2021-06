Fazendense cai na Taça

Terminou o sonho do Fazendense voltar à final da Taça Ribatejo. A equipa do concelho de Almeirim foi derrotada, este domingo, depois do empate a zero no tempo regulamentar.



O Samora Correia ganhou por 3-2 nas grandes penalidades.



Para as meias finais estão apurados Rio Maior, U. Tomar, Glória e Samora.