Obras do IVV foram retomadas

As obras de reconversão do Instituto da Vinha e do Vinho de Almeirim (IVV) para o Pavilhão Multiusos de Almeirim já foram retomadas depois de uma paragem inesperada.

Inicialmente tinha sido atribuído para esta intervenção o valor de 4.532.528,73€, mas pouco tempo depois de se iniciarem as obras (junho de 2020), por se ter descoberto problemas nas fundações do edifício, elas pararam. Durante este intervalo foi aberto o concurso público “Alteração de fundações e cave do antigo edifício do IVV”, onde o preço base desta obra era mais de 674.854,34€. Após isto, a obra recomeçou há poucos meses.

Em dezembro de 2020 foi previsto que esta intervenção estaria terminada no verão do próximo ano.

O IVV irá ter mais de 2 mil metros quadrados e uma sala no primeiro andar, com a capacidade para receber cerca de 550 pessoas. Neste espaço irá também instalar-se a sede da Confraria Gastronómica de Almeirim. O turismo, economia e cultura do nosso concelho vão beneficiar com a presença deste espaço.



João Nogueira