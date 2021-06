Quarta fase do Campus da Proteção Civil avança e já há uma quinta

Na Zona Industrial vai começar a ser construída, em julho, a quarta fase do Campus da Proteção Civil e é para construir o Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil (CNFEPC).



O investimento do CNFEPC é superior a 2 milhões de euros com apoios comunitários.



Pelo que o ALMEIRINENSE apurou, já está em marcha uma quinta fase para colocação no concelho a Companhia de Comando e Serviços.