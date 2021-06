A Tapada é um pequeno lugar da freguesia de Almeirim, localizada à beira do Rio Tejo, no limite da freguesia. Nos últimos anos e, por forma a melhorar a qualidade de vida e a segurança dos habitantes da Tapada, a Câmara Municipal de Almeirim, com o apoio e colaboração da Junta de Freguesia de Almeirim, tem vindo a realizar uma série de intervenções, num investimento superior a €500.000,00. Por forma a garantir que uma eventual cheia que aconteça no Rio Tejo, não venha a causar graves prejuízos aos habitantes da Tapada, foram requalificados os diques que a protegem. No Dique da Tapada, foi instalada iluminação pública, possibilitando que a população possa usufruir da natureza e dos benefícios das caminhadas em segurança. E é um facto que, tanto os habitantes da Tapada, como os seus visitantes, têm aproveitado os diques e as condições que estes atualmente possuem para fazer passeios e caminhadas.

“Toda e qualquer obra, benefício ou investimento público (…)”

A recente instalação de um parque infantil para utilização das crianças e dos jovens, e de vários aparelhos de fitness na Tapada, foi também um importante investimento, no sentido de beneficiar e dar qualidade de vida aos seus habitantes.

Toda e qualquer obra, benefício ou investimento público feito nos pequenos lugares, como no lugar da Tapada, é de extrema importância, pois permite fixar a população aí existente, e atrair novos habitantes. Todos sabemos que sem intervenções e investimentos nos lugares, aldeias e vilas do nosso país, muito em breve estas ficarão desertas e esvaziadas de população!

Teresa Aranha

PS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 1 de junho de 2021