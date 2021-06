“O Almeirinense” lança oferta de assinaturas digitais

O Jornal “O Almeirinense” lançou esta quarta-feira, dia 23 de junho, a campanha de oferta de assinaturas digitais exclusivas para os estudantes do Agrupamento de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim.

Conceição Pereira, Diretora do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, admitiu que a parceira entre o Jornal O Almeirinense e as escolas ajudam em projetos do Agrupamento que “vão de encontro também ao desenvolvimento do conhecimento dos alunos, do património local e da história local”.

Helena Duarte, Diretora Geral da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim referiu que a parceira foi alvo de candidatura à CCDR que recebeu aprovação e referiu a importância da leitura: “Isto é um incentivo para os mais jovens lerem, é muito importante se ler até por questões culturais e é importante saberem o que se passa no concelho onde vivem.”

Pedro Sousa e Silva, administrador do jornal O Almeirinense, afirmou que as assinaturas digitais são uma “forma importante de chegar mais perto deste público jovem, trazer-lhes algo para lerem. É uma forma de aproximar o Jornal dos estudantes.

Para a oficialização da inscrição, é obrigatório o preenchimento do formulário de inscrição com a autorização do encarregado de educação. Esta oferta é limitada a 250 alunos por agrupamento.

Autores: João Nogueira e Mariana Cortez