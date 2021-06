Almeirim apresenta as primeiras candidatas da CDU à Câmara Municipal

Beatriz Apolinário e Sónia Colaço são as primeiras candidatas da CDU à Câmara e Assembleia Municipais de Almeirim.

Beatriz Apolinário tem 25 anos e é Cabeça de Lista da CDU à Câmara Municipal de Almeirim. É Engenheira Química e Bioquímica e desde 2013 que participa ativamente nas listas da CDU.

Sónia Colaço tem 43 anos e é Cabeça de Lista da CDU à Assembleia Municipal de Almeirim. É licenciada em Biologia e Mestre em Gestão e Conservação da Natureza e desde 2013 que é vereadora da CDU na Câmara Municipal de Almeirim.

“Pode a população de Almeirim continuar a contar com a CDU, com os seus eleitos e a sua intervenção no sentido da melhoria das suas condições de vida no concelho e no país.”, refere a CDU em comunicado.