Toni Pereira regressa ao Fazendense… para palestra

António Pereira, treinador que deixou uma marca grande no Fazendense, regressou ao clube para participar numa palestra no passado dia 2 de julho.



Paulo Moreira e António Moreira juntaram-se ainda como oradores às atletas do futebol feminino. O convidado principal recordou os bons velhos tempos em que foi treinador na Associação Desportiva Fazendense e contou um pouco da sua experiência no futebol.



Referiu que é importante que as atletas estejam presentes, que trabalhem bastante em todos os treinos e que o mais importante de tudo é que a equipa seja um grupo unido.