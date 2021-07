A 1 de junho celebra-se o Dia Mundial da Criança, dia que recorda a importância da defesa dos seus direitos fundamentais, nomeadamente os que estão consagrados na Declaração dos Direitos da Criança, promulgados pela ONU desde 1959. Entre outros, é afirmado que “…a criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a atividades recreativas…”. Passou mais de um ano desde que alertámos para a necessidade de se arranjarem os parques infantis no nosso concelho, pois sabemos que com a chegada do bom tempo, muitas famílias levam as suas crianças para brincarem nestes espaços.

Os espaços lúdicos são muito importantes para o desenvolvimento das crianças ao nível da sua coordenação, equilíbrio, agilidade e interação com o outro, e não podem colocar em causa a segurança de quem os frequenta.

É responsabilidade da Câmara Municipal, a manutenção destes espaços, por isso, na última reunião da autarquia, denunciamos a degradação existente no parque infantil junto à biblioteca, mas também o facto de o Parque das Laranjeiras, continuar sem o parque infantil retirado há mais de um ano.

Continuamos a lamentar que haja locais no nosso concelho onde estes espaços são inexistentes, como em Paço dos Negros ou em Foros de Benfica. Como tal, e face à importância que os mesmos têm para os mais novos, é necessário criar novos espaços e proceder à recuperação de equipamentos, para que estes possam ser frequentados em segurança e com qualidade.

Sónia Colaço

CDU Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de junho de 2021