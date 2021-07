Quase metade da população vacinada

Até esta sexta-feira, no concelho de Almeirim já foram vacinadas 9281 com a segunda dose. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, no total já há 23 mil vacinas administradas.



Num momento em que o ritmo de vacinação está a acelerar em Portugal e em que as camadas mais jovens da população começam a ser vacinadas, o Governo, a Task-Force e a Liga Portugal lançam uma campanha de comunicação de larga escala, tendo em vista a sensibilização da população mais jovem para a importância da vacinação.