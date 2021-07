Concerto/ Desfile Solidário “A Guerreira Maria Clara” já este sábado

Esta sexta-feira, dia 16 de julho pelas 21H, vai marcar presença no Cine Teatro de Almeirim o Concerto/ Desfile Solidário “A Guerreira Maria Clara”, como forma de apoio a uma menina de sete meses que foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal Tipo 1.

O cartaz deste evento conta com a presença de Duo 19 – C1áudia & B9uno e de Elza Xénon.

Para comparecer neste concerto deverá comprar o seu bilhete através deste link (maiores de três anos), com o custo de sete euros. Se a criança tiver menos de três anos o bilhete é grátis, entendendo-se que a criança fique ao colo dos pais.

Como é natural, deverá seguir as normas indicadas pela equipa de apoio e da Direção-Geral da Saúde (DGS), devido à Covid-19.

O valor da venda dos bilhetes assim como todos os donativos, vão ser totalmente destinados para a causa “A Guerreira Maria Clara”.

Este Concerto/ Desfile Solidário conta com o apoio da Câmara Municipal e do Cine Teatro de Almeirim, da Galão Publicidade e da Gold Dress by You.

João Nogueira