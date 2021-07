“O bem-estar dos animais é a nossa motivação”

PUPPIES&CIA Sandra e Jorge Mendes são naturais de Sesimbra e de Santarém, respetivamente, e partilham o amor pelos animais. Decidiram mudar de rumo profissional e dedicar a sua vida ao animais de companhia, criando a Puppies&Cia.

Quem são a Sandra e o Jorge Mendes?

Em 2008, viajámos para Angola cada um para abraçar o seu desafio profissional, onde nos viemos a conhecer três anos mais tarde. Vivemos em Angola durante 12 e 14 anos, como Gestora Financeira numa empresa de soluções na área das Tecnologias de Informação orienta- das ao setor bancário e como Diretor Financeiro numa empresa de ar condicionado.

Partilhamos o amor pelos animais e fomos adquirindo os nossos, que sempre nos acompanharam para qualquer parte.

O amor e a dedicação que temos pelos nossos animais é tão grande que começámos por sentir necessidade de partilhar essa dedicação com as outras pessoas, e foi aí que pensamos em dedicar a nossa vida aos animais de companhia.

Como surgiu a ideia/oportunidade de criar a Puppies & Cia?

Após sentirmos a necessidade de cuidados com os nossos animais e, com isto, percebermos que cada vez mais as pessoas pretendem dar aos animais os melhores cuidados, e devido à pouca oferta que havia na área da estética animal, decidimos procurar formação nessa área com profissionais consagrados a nível nacional e europeu e assim criamos a Puppies e Cia.

“Não foi um ano fácil, mas conseguimos, com a ajuda dos nossos clientes. Tivemos uma boa aceitação e isso para nós é muito importante (…)”

O vosso negócio abriu o ano passado, em plena pandemia. Encontraram dificuldades? Porquê nesta altura?

A decisão de abrir em plena pandemia já estava tomada muito antes da pandemia acontecer. O que seria para acontecer em março aconteceu em maio, mas com todo o investimento feito, não poderíamos aguardar mais tempo. Foi um risco muito grande, sentimos bastantes dificuldades, mas mesmo assim decidimos ir em frente e enfrentar de cabeça todos os riscos que sabíamos que iríamos correr.

Não foi um ano fácil, mas conseguimos, com a ajuda dos nossos clientes. Tivemos uma boa aceitação e isso para nós é muito importante, uma vez que demonstra que os nossos clientes confiam em nós e que nós prestamos um bom serviço aos animais. Como o nosso lema diz: “O bem-estar dos animais é a nossa motivação”.

“Os nossos amigos de quatro patas merecem todo o amor que lhes possamos dar, além disso, merecem cuidados estéticos regulares, como todos nós gostamos de ter (…)”

Que serviço disponibiliza a Puppies & Cia?

Temos Banho Spa, Banhos Simples, Banhos Desparasitantes, Banhos de Ozono, Cortes de Raça/Comerciais, Stripping, Tosquias, Manutenção de Pêlo/Escovagem, Hidratação de Pêlo e Corte de Unhas.

Além dos Serviços, conta com uma loja de venda de todos os produtos para animais, cosmética, acessórios, alimentação, higiene e conforto.

Quais as vossas expectativas e desejos para o futuro?

As nossas expectativas para o futuro são as mesmas que tínhamos quando abrimos o nosso negócio: prestar um serviço de excelência aos nossos clientes e continuar a contar com eles, para todos os dias melhorar- mos a qualidade de vida dos patudos.

Que mensagem gostariam de deixar aos Almeirinenses?

Os nossos amigos de quatro patas merecem todo o amor que lhes possamos dar, além disso, merecem cuidados estéticos regulares, como to- dos nós gostamos de ter, e por isso gostaríamos de convidar todos os Almeirinenses a visitar a nossa loja que fica situada na rua Dionísio Saraiva, número 81, lojas 1 e 2, em frente à Vodafone em Almeirim.

Venham visitar-nos e vivenciar uma experiência inesquecível para o seu animal de companhia.





















































Entrevista de Ana Rita Amaro e Mariana Cortez

Fotografias de Madalena Viegas