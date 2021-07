Almeirim excluída do risco elevado ou muito elevado

O concelho de Almeirim encontra-se fora da lista dos concelhos pertencentes ao distrito de Santarém, que necessitam de medidas mais restritivas como forma de combate à Covid-19, devido à taxa de incidência do concelho não ser muito elevada.

Os concelhos que se encontram com risco elevado ou muito elevado, e onde as medidas restritivas devem ser aplicadas, são respetivamente: Benavente, Cartaxo, Constância, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. Dois dos deveres que estes concelhos têm de cumprir é o do recolhimento, entre as 23H e as 5H da manhã, e a apresentação do certificado digital ou de um teste à Covid-19 para as refeições no interior dos estabelecimentos a partir das 19H, à sexta-feira e ao fim-de-semana.

O único concelho do distrito de Santarém que se encontra em risco muito elevado é Benavente, onde o teletrabalho é obrigatório e os restaurantes podem funcionar até às 22H30. De referir também que às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados é obrigatório durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, para que possa desfrutar da refeição no interior do espaço, a apresentação do certificado digital ou de um teste negativo.

Para saber mais relativamente ao estado de risco do seu concelho e as respetivas medidas, consulte este link.

João Nogueira