António Costa anuncia novas medidas de desconfinamento, mas Almeirim continua em alerta

O Governo anunciou esta quinta-feira, dia 29 de julho, as novas medidas do desconfinamento, que passam a ser efetuadas em todo o país. “Vamos deixar de aplicar medidas diferenciadas em função da situação em cada concelho e as medidas passarão a ter dimensão nacional”, salientou o Primeiro-Ministro.

As medidas de desconfinamento foram definidas em três datas e a primeira começa logo no início do mês de agosto.

Comércio, restauração e os espetáculos culturais podem manter-se a funcionar até às 02H00, mas continuando a obedecer às regras da Direção-Geral da Saúde (DGS);

Deixa de existir o recolher obrigatório às 23H00;

Se as atividades o permitirem, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a recomendado;

Os casamentos e batizados só podem ter 50% de lotação e os espetáculos individuais com 60% de lotação;

Os eventos desportivos podem voltar a ter público (com regras ainda a serem definidas pela DGS);

Mesmo com as medidas de desconfinamento, a população ainda precisa de apresentar o certificado digital de vacinação ou testes negativos em viagens de barco ou avião, entrada em restaurantes em fins-de-semana e feriados assim como em estabelecimentos turísticos e em alojamentos locais.

As pessoas que tenham aulas de grupo em ginásios ou que queriam entrar em termas e spas, casinos e bingos e eventos culturas, desportivos ou corporativos com mais de 1000 pessoas em ambiente aberto e 500 pessoas em ambiente fechado também têm de apresentar o certificado ou teste negativo.

Apesar das medidas alargadas para todo os concelhos do país, Almeirim continua a ser um dos 29 concelhos que se encontram em alerta e que apresentam mais de 120 casos por 100 mil habitantes.