Covid-19: Concelho regista nova morte

Em 24 horas, o concelho de Almeirim registou mais uma morte causada pela Covid-19, contabilizando esta quinta-feira, 26 vítimas mortais.

Os dados a que O Almeirinense teve acesso registaram menos dois casos ativos, passando de 25 para 23 casos. Atualmente, o concelho de Almeirim conta com 1430 casos recuperados, 1372 casos recuperados, 29 casos em vigilância ativa e a taxa de incidência nos últimos 14 dias é de

Em Portugal, foram registadas mais 10 vítimas mortais, 3009 novos casos, 2868 novos casos recuperados da doença, 954 internados e 208 doentes nos Cuidados Intensivos.

Foi esta quinta-feira, dia 29 de julho, que o Governo anunciou as novas medidas do desconfinamento, que passam a ser efetuadas em todo o país. As medidas de desconfinamento foram definidas em três datas e a primeira começa logo no início do mês de agosto.