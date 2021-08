D. Francisco de Mascarenhas sofreu, recentemente, um enfarte do miocárdio mas já está em casa a recuperação.



Uma das maiores figuras do cavalo, com 94 anos, sentiu-se mal em casa e necessitou mesmo de assistência no Hospital da CUF, em Lisboa.

“Senti-me muito mal. Pensei que ia morrer”, descreveu D. Francisco a O ALMEIRINENSE.



Em 2020, D. Francisco Mascarenhas foi homenageado na Gala do Jornal O ALMEIRINENSE.