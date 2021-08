Vacinação aberta aos jovens mas sem música

Os jovens com mais de 16 anos vão poder receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 a partir deste sábado. Em Loures e Odivelas, os centros de vacinação vão estar abertos até à 1:00 e até terão DJs. Pelo que o nosso jornal apurou, em Almeirim não haverá entretenimento nem música.



“Embora já existam cerca de 165 mil jovens de 16 e 17 anos com agendamento confirmado para o fim de semana de 14 e 15 de agosto, foi decidido abrir a modalidade “Casa Aberta” a partir de amanhã, dia 14 de agosto, para a vacinação de primeiras doses para utentes que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses, com idade igual ou superior a 16 anos”, informou esta sexta-feira, em comunicado, a task force que coordena o plano de vacinação em Portugal.