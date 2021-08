“Temos uma proximidade com os nossos clientes”

PAPELARIA TITI Annie tem 82 anos. Josué tem 78 anos. O casal Gonçalves Rosa é dono da Papelaria Titi, aberta há 46 anos. O Jornal O Almeirinense foi conhecer a história da papelaria mais antiga em funcionamento e das dificuldades com a Covid-19.

Como surgiu a ideia de abrir a papelaria?

Josué Gonçalves Rosa (J.G.R): Foi ideia da minha esposa, porque aqui não existia nenhuma. E ela, como era professora, pensou que tendo uma papelaria era bom e lá foi (risos).

Sendo assim, é a papelaria mais antiga daqui do concelho?

J.G.R: Sim. É a única que existe em funcionamento, embora já tivesse havido outras (pausa).

E como tem sido a evolução do negócio, porque os produtos vendidos anteriormente não são os mesmos que agora. Como tem sido essa evolução?

J.G.R: É evidente. Começámos por ter a papelaria em si e com o passar dos tempos foi-se modificando. Foi-se metendo outros serviços, como fotocópias, os Jogos da Santa Casa (pausa). Tem-se evoluído neste modo.

E este é um negócio que tem atravessado décadas e continua em funcionamento. O sucesso do negócio da papelaria deve-se a quê?

J.G.R: Bom, deve-se, vamos lá dizer, à teimosia em manter, porque nos tempos que correm e com a ajuda da Câmara Municipal de Almeirim que tem acedido a todos os chineses que por cá aparecem e todas as grandes

superfícies.

Portanto, em termos de impostos, muitos de nós, os pequenos comerciantes, devem estar em muitos maus lençóis face a essas empresas.

Tinha falado por teimosia. O que queria dizer com isso?

J.G.R: Por teimosia em querer manter aquilo que começámos há 46 anos e que continua com a família a trabalhar e com seguidores, em princípio.

Em março de 2020, a Covid-19 chegou a Portugal. Até então, quais foram as dificuldades que encontraram?

J.G.R: Não posso dizer que tive dificuldades com a pandemia. Não posso dizer isso, porque os clientes, respeitando as regras de segurança, continuaram a aparecer. Não vou pôr em causa a pandemia em relação ao nosso negócio.

Tendo em conta os anos de negócio, acredito que a relação com os clientes seja de muita proximidade. Têm histórias engraçadas?

J.G.R: Existem sempre histórias engraçadas (risos). Por exemplo, quando me pedem uma aposta do Euromilhões, eu pergunto em tom de brincadeira: “Quer com ou sem prémio?”. E chega a haver pessoas que me perguntam se com prémio é mais caro (risos).

Normalmente, temos uma proximidade com os clientes, em termos humanos e de relação, muito amistosa e boa.

E a continuidade do negócio está garantida para o futuro com a passagem do negócio de geração em geração?

J.G.R: Sim, com certeza que está, porque o filho trabalha cá e em breve será ele a tomar conta de tudo.

E que mensagem é que gostaria de deixar?

J.G.R: Sobretudo aos nossos clientes, que nos continuem a procurar, a dar o benefício de confiança aqui da casa, que nós sempre mantemos, e que melhores dias venham para que o pequeno comércio continue e que possa sobreviver no nosso concelho.