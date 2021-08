É uma freguesia rural e a mais pequena do concelho, conhecida por aldeia jardim. Devido às suas características e localização oferece excelentes condições de vida, sendo uma referência para quem nela habita e para quem a visita.

Atualmente existe uma crescente procura de casas por parte de jovens e não só, que aqui se querem fixar. A sua população é maioritariamente idosa, dependendo dos serviços da junta para levantamento de receituário, pagamento de faturas, submissão do IRS entre outros, estando um funcionário afeto a esta função deslocando-se à sede do Concelho para efetuar estes serviços.

“(…) todos os anos são feitas pinturas e outras manutenções em jardins, passeios, acessos, estradas (…)”

Nos últimos anos o Executivo tem feito todos os possíveis para preservar o património da freguesia, restaurando e requalificando edifícios, como a Sede da Junta, Casa da Cultura, Escola, Extensão de Saúde, Jardim de Infância, Igreja, e foram ainda alvo de intervenção o Parque Infantil, o Repuxo, alcatroou-se a descida dos Foros do Casalinho até ao Vale dos Biscais, local que no inverno ficava intransitável, as ruas de terra batida, passagem pedonal até à paragem do autocarro em Foros dos Biscais, que faculta muito circulação dos utentes,

e foram ainda repavimentadas quase todas as ruas da freguesia.

Para além disso, todos os anos são feitas pinturas e outras manutenções em jardins, passeios, acessos, estradas, entre outros, de forma a deixar sempre a aldeia o mais aprazível possível.

Cristina Casimiro

PS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 1 de agosto de 2021