Concelho administra mais 411 vacinas contra a Covid-19

O concelho de Almeirim conta com mais 411 vacinas administradas na população do concelho, com dados registados até ao dia 25 de agosto de 2021.

Atualmente, já foram administradas 32.657 vacinas, onde 15.905 equivalem à primeira dose, 13.942 à segunda dose e 2810 pessoas receberam a dosagem única de vacinas contra a Covid-19.

Atualmente, o concelho de Almeirim conta com 83% de população com a primeira dose da vacina e 74% dos almeirinenses apresentam as duas doses da vacina.

Foi a partir desta segunda-feira, dia 23 de agosto, que o Centro de Vacinação em Almeirim, localizado no Campus da Proteção Civil, apresenta “Casa Aberta” para os jovens com mais de 12 anos e que não tenham apresentado Covid-19 nos últimos seis meses. A Casa Aberta está limitada ao stock existente.