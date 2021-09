Resultados das votações do público já disponíveis

Já estão disponíveis os resultados das votações das cinco categorias da IV Gala do Jornal O Almeirinense. As votações decorreram até às 23H59 do dia 3 de setembro.

O fazendense Daniel Bragança atingiu mais de metade de percentagem de votação do público na categoria Desporto, com 53.4%, seguido de Marta Carvalho com 32.6% e Domingos Martins com menos de 20% dos votos (14%).

O fotógrafo Ricardo Catarro atingiu a maioria dos votos da população na secção de Cultura, com 44.2% dos votos. Em segundo lugar, ficou “Festival Entre Quintas” com 42.8% e João Ferreira “BIGOD” apresenta 13% de votos.

Na categoria de Solidariedade, 47.2% da população do concelho de Almeirim votou no Almeirim Futsal Clube (FUTALMEIRIM), seguido de João Ferreira com 30.7% dos votos e do Grupo e Dadores de Sangue de Almeirim com 22% dos votos.

Economia foi a categoria que obteve um maior número de votos, com 609 respostas por parte da população. Em primeiro lugar, encontra-se a empresa Teletejo, com 46.1% dos votos, seguido de Plastiagro com 43.8% e em terceiro lugar na corrida encontra-se Torriba com 10% dos votos.

O livro “O Coelhinho Dudu” obteve a maioria dos votos na categoria Revelação, com 45% dos votos, seguido de AlmeirINN Padel com 34.2% dos votos e o jovem atleta Tiago Campos ocupa o terceiro lugar com 20.8% dos votos.

A votação da população do concelho de Almeirim tem um peso de 10% no resultado final. O vencedor de cada uma das cinco categorias vai ser divulgado este sábado, dia 4 de setembro, na IV do Jornal O Almeirinense, que vai decorrer às 21H00 na Arena D’Almeirim.