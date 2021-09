A água é um bem precioso, tão necessário para a sobrevivência humana. A AR – Águas do Ribatejo, EM, S.A. é a empresa intermunicipal responsável pela exploração e gestão dos Sistemas de Distribuição de Água no nosso Concelho. Almeirim é um dos maiores acionistas com 15,45% do capital.

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que regula os serviços de abastecimento público de água permite consultar a qualidade da água dos diversos Municípios (Água segura). Como se qualificam os Municípios das Águas do Ribatejo? A água tem um nível considerado “BOM” em Benavente; Torres Novas; Salvaterra de Magos; Coruche e Chamusca.

“Se virmos todos os relatórios trimestrais desde o 1º trimestre de 2019 até ao 3º trimestre de 2020 obtemos valores entre os 90,0% e s 98,67%”

Considera-se que a água tem um nível de qualidade “SATISFATÓRIO” nos concelhos de Almeirim e Alpiarça. Na página das Águas do Ribatejo podemos ver os resumos, por trimestre, das análises da água. No 1º trimestre de 2021, no Concelho de Almeirim, nas zonas Almeirim/Tapada; Azerveira/Raposa e Benfica do Ribatejo a percentagem de cumprimento dos parâmetros a controlar na qualidade da água é de 100% mas, no caso de Fazendas de Almeirim/Frade de Cima, esta desce para 97,67%. Se virmos todos os relatórios trimestrais desde o 1º trimestre de 2019 até ao 3º trimestre de 2020 obtemos valores entre os 90,0% e os 98,67%.

Será que é SATISFATÓRIO saber que há um problema crónico e contínuo na qualidade da água do Concelho e, em particular, na freguesia de Fazendas de Almeirim e nada ser feito para o resolver? Há cidadãos de primeira e de segunda?

João Lopes

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de agosto de 2021