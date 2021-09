Operação Autáquicas na Almeirinense TV

Depois das entrevistas individuais no jornal O ALMEIRINENSE, agora é a vez dos protagonistas politicos do concelho apresentarem os seus argumentos na televisão.



A operação autárquicas na ALMEIRINENSE TV arranca no início desta semana.



Debates com todos os candidatos nas freguesias. Entrevistas individuais aos candidatos à Câmara e ainda um grande debate no Cine-Teatro com Beatriz Apolinário, Flávio Rodrigues, Nuno Cardigos e Pedro Ribeiro.



Não perca, fique atento.



Recordamos que O ALMEIRINENSE vai ter uma edição “diária” no dia 27 setembro, com todos os resultados do concelho.