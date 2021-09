Deixa de ser obrigatório certificado na Capital da Sopa da Pedra

O Certificado Covid vai deixar de ser obrigatório na restauração aos fins-de-semana, adianta o jornal Público. Mas apesar desta nova abertura o documento continua a ser condição obrigatória para entrar em bares e discotecas, que devem reabrir no inicio de outubro. As medidas devem ser anunciadas esta quinta-feira no fim do Conselho de Ministros, mas só entram em vigor dia 1 de outubro.

Relativamente aos estabelecimentos nocturnos a Associação Nacional de Discotecas aceita a necessidade de certificado digital à entrada dos espaços. No entanto mostra-se reticente sobre testes negativos.