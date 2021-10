José Marouço termina ciclo

No dia 30 de setembro, o médico José Marouço presidiu a última Assembleia Municipal do mandato 2017-2021 na Câmara Municipal de Almeirim, terminando assim um ciclo que ainda começou no último mandato de José Gomes.



“Hoje todos foram unânimes nos parabéns pela forma sempre digna como o Presidiu. O Dr Marouço é um dos responsáveis por hoje eu ser Presidente de Câmara. Pelo trabalho que realizou enquanto autarca, pela ajuda que sempre prestou, pela forma como sempre esteva na vida pública. Apenas uma palavra. Obrigado.”, escreveu Pedro Ribeiro nas redes sociais.



José Morouço integrava a lista à Assembleia Municipal mas no 22.º lugar, pelo que como o PS colocou 15 pessoas, o antigo presidente vai ficar de fora de cena política local.