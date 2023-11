Município de Coruche capacita comércio local para adigitalização de modelos de negócio

Com incentivo de 547 mil euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o projeto Bairro Comercial Digital “Lojas com Mais Gente” dá continuidade a uma política de sucesso já em curso em Coruche, orientada em proximidade

com associações de comerciantes para a transição digital. São 95 os estabelecimentos comerciais de Coruche que em breve integrarão soluções e infraestruturas coletivas, capacitando Coruche enquanto smart city. O projeto, que abrange 3,42 hectares do centro urbano da Vila, foi apresentado a 14 de novembro no Pavilhão Desportivo Municipal em reunião de debate e apresentação de iniciativas de dinamização do comércio local. Promovida pelo Município em parceria com a Associação de Comerciantes dos Concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos, a reunião teve também como foco a

apresentação da campanha natalícia de incentivo à aquisição “No Natal, Comércio Local” e o debate de temas relativos ao programa de incentivo ao comércio local “Lojas com Gente”, que desde 2019 já apoiou 68 candidaturas em valor superior a 190 mil euros.



Na vanguarda da implementação de iniciativas de fomento do desenvolvimento económico pela integração de tecnologia e soluções digitais no interior do País, a Câmara de Coruche vem executando consistentemente políticas e projetos de gestão inteligente e sustentável no traçado de uma visão clara de futuro. A aprovação recente da candidatura do município aos Bairros Comerciais Digitais pela Direcção-Geral das Actividades Económicas sedimenta a

estratégia de modernização em curso, agora designada “Lojas com Mais Gente”, assente na digitalização e capacitação de operadores económicos e modelos de negócio.



A medida, decorrente de consórcio entre o Município e a Associação dos Comerciantes de Coruche e Salvaterra de Magos, abrange 3,42 hectares do centro urbano da vila e resulta do financiamento de 547.464 euros atribuído pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O investimento, distribuído pelas tipologias de conectividade e harmonização urbanística, plataformas eletrónicas, digitalização da experiência de consumo, integração em soluções logísticas coletivas e digitalização de infraestruturas adjacentes, contempla os mais variados setores de comércio e serviços.

«No desafio da transformação digital», refere Francisco Oliveira, presidente da Câmara de Coruche, «pretendemos transformar o bairro num ambiente tecnológico avançado que combine múltiplos vetores de competitividade, seguindo um modelo omnicanal inovador de gestão própria». São 95 os estabelecimentos comerciais de Coruche que em breve integrarão soluções e infraestruturas coletivas, apoiadas na integração vertical do espaço físico (sistemas de

conectividade e sinalética, centros de informação digital, cacifos e bancos digitais) e de soluções digitais (marketplace, app, realidade aumentada e dados analíticos), capacitando Coruche enquanto smart city.



Com a instalação de equipamentos de digital signage, que se constituem montras digitais dos comerciantes do bairro ou até meio de prestação de serviços ao munícipe, o projeto prevê a implementação de um bairro comercial digital conectado, interativo, facilmente identificável, presente em marketplaces e, sobretudo, acessível a todos em tempo real, e tudo agregado num único website e app, simples e fácil de usar. A plataforma Payshop Online Payments (POP) disponibiliza aos comerciantes um conjunto de métodos de pagamento online comuns no mercado, ao passo que a digitalização da experiência de consumo proporciona meios de gestão informada do negócio e de stocks, bem como sistemas de informação que facultam valiosos dados e métricas de análise.



Para capacitar os comerciantes e alavancar o projeto serão promovidas no início de 2024 ações de formação profissional para trabalhadores do setor privado em marketing e publicidade, vendas e divulgação online, e proteção de dados. As unidades de formação serão de curta duração, de 25 ou 50 horas, tendo como objetivos aperfeiçoar meios de troca de informação, facilitar as transações e a geração de receitas mais rápidas e automáticas, reduzir os ciclos de desenvolvimento e acelerar o tempo de lançamento de novos produtos ou serviços no mercado, promovendo a proximidade, com feedback em tempo real, entre clientes e fornecedores.



O Bairro Comercial Digital de Coruche vem valorizar o comércio de rua, apoiando a gestão eficiente do negócio e multiplicando a visibilidade de produtos e serviços junto de um público alargado que beneficia de maior comodidade e melhor acesso a informação agregada. Perante o investimento municipal em ferramentas digitais, Francisco Oliveira assume uma «estratégia de regeneração do ecossistema empresarial e de promoção da transição digital» em Coruche,

visando simultaneamente «a coesão territorial, a revitalização do espaço público e a neutralidade carbónica» – medidas catalisadoras de crescimento que terão, crê o autarca, «impacto positivo nas dinâmicas urbanas e socioeconómicas de Coruche na era digital».



Mudança de paradigma em Coruche assegura futuro da economia local

São numerosos os programas, plataformas e iniciativas que o executivo municipal tem implementado para disponibilizar ferramentas online que agilizam processos e geram ganhos de eficiência. Em curso estão já serviços online inclusivos para a comunidade escolar, nas áreas de urbanismo e reabilitação urbana, da saúde ou informação turística Smart & Inclusive.



Trata-se de uma «mudança do paradigma de relacionamento com os munícipes», refere Francisco Oliveira, que defende «a transição digital centrada nos cidadãos, com novos modelos de governança simples, rápidos e acessíveis, e relacionamentos mais confiáveis, sustentáveis, inteligentes e justos».