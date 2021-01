Covid-19: Concelho regista 50 novos casos

Em 24 horas, o concelho de Almeirim registou mais 50 casos de Covid-19, passando de 483 para 533.

Os dados a que o jornal O Almeirinense apurou registaram mais 45 casos ativos de Covid-19, totalizando 168 casos. No entanto, foram apontados mais cinco recuperados do Coronavírus, passando de 350 para 355 recuperações. Atualmente, o concelho de Almeirim conta com 13 óbitos e 129 casos em vigilância ativa.

Em Portugal, registou-se o maior número de óbitos registados desde o início da pandemia no país, com mais 156 mortes que registadas no dia de ontem, e foram apontados mais 10.556 novos casos de Covid-19.