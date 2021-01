CMA fecha espaços de lazer e desporto

O Município de Almeirim fechou esta quarta-feira, dia 20 de janeiro, os espaços ligados ao lazer e desporto ao ar livre para combater a pandemia da Covid-19 depois das novas medidas divulgadas ontem, dia 19 de janeiro, por António Costa.

Foram colocadas fitas em volta de bancos de jardins, portões e balizas de campos de futebol e locais onde se estão cadeiras e mesas de convívio.

Numa nota publicada na rede social facebook, Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, pede que exista civismo entre a população do concelho de Almeirim e para que as pessoas respeitem as fitas que impedem a utilização dos espaços e que os que não respeitem a decisão tomada que “a GNR fará a fiscalização e aplicará as coimas”