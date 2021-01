Reações: Sónia Colaço analisa resultados

No concelho de Almeirim o processo eleitoral decorreu dentro das normas possíveis tendo em conta o período de pandemia que vivemos, pelo que muito agradecemos o envolvimento de todos os que contribuíram para que votássemos em segurança.

“Ao contrário do que alguns vêm dizer, não estão na Constituição os problemas do País” quem o afirma é João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP e pelo PEV e por muitos homens e mulheres de outros campos políticos bem como muitos independentes que reconheceram na sua candidatura os valores de Abril, da Liberdade e da Justiça.

Foi a candidatura que recordou e revelou todos os dias o que diz a lei fundamental do nosso país, não apenas sobre a Educação e a Saúde, mas também sobre o emprego com direitos, o acesso à Cultura e à Habitação. Recordou os princípios fundamentais da nossa Constituição, uma das mais progressistas da Europa, cujos atropelos que lhe têm sido feitos revelam o afastamento para um País menos desenvolvido, social e ambientalmente menos justo.

Foi uma campanha pautada pelo esclarecimento junto dos trabalhadores, dos “imprescindíveis” que combatem a pandemia da COVID-19, dos desempregados e dos jovens, dos agentes culturais que ficaram sem trabalho e de muitos outros sectores da sociedade. Foi uma campanha que se adaptou às circunstâncias que fomos vivendo mas que nunca parou, e foi possível ver os apoios crescentes de médicos, enfermeiros,

professores e investigadores, advogados e estudantes à candidatura de João Ferreira. O candidato que também nos debates mostrou o rigor e o empenho com que se dedica à causa pública e à defesa da Constituição.

Foi com esta candidatura que se falou em esperança, num mundo complexo e difícil que vivemos, é importante acreditar que uma vida melhor é possível para todos, que a luta continua, principalmente em defesa da Constituição e dos seus direitos. É fundamental que cada um que votou nesta candidatura, saiba que independentemente do resultado,

amanhã irá ser esta força que continuará o combate por um outro caminho na vida deste País. Um futuro com esperança onde todos importam para construir o que Abril nos deu.



Sónia Colaço