Descularte apresenta concurso de fotografia ligado ao confinamento

O projeto Descularte lançou um concurso dedicado à população do concelho de Almeirim que goste de fotografia. A iniciativa, intitulada de “Da Minha Janela”, consiste nos interessados enviarem fotografias dentro de casa ou da janela para o exterior com ideias criativas e que representem o confinamento.

Segundo a página oficial do projeto, o objetivo do concurso é “retratar o confinamento e em simultâneo ajudar o comércio do concelho de Almeirim, com o apoio da Câmara Muncipal de Almeirim”. O concurso é aberto para todas as idades e os participantes podem enviar no máximo três fotografias e os participantes devem ser os autores das fotografias e apresentar o nome e apresentar a fotografia com uma pequena descrição.

Os interessados podem concorrer até ao dia 20 de março à meia-noite e devem enviar as fotografias para o mail descularte@gmail.com ou por mensagem privada para as redes sociais facebook e instagram da Descularte.

Os 15 vencedores recebem um vale de 20 euros para compras no comércio local do concelho e direito a uma impressão em papel fotográfico de dimensão A4. As três melhores fotos irão receber prémios adicionais.

A iniciativa é uma parceira entre o trabalho da Descularte (Associação Promotora de Projetos para a Comunidade) e a MovAlmeirim (Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim). A participação no concurso é gratuita.