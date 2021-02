Presidente da Câmara no Concelho Consultivo em Santarém

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, está no Conselho Consultivo do Hospital de Distrital de Santarém (HDS). Pedro Ribeiro foi nomeado pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e a composição do Conselho Consultivo foi divulgado no dia 16 de fevereiro pelo Gabinete da Ministra da Saúde.

Juntamente com Pedro Ribeiro, o Conselho Consultivo é agora constituído por Miguel Castanho, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Carlos Ferreira, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria, Augusto Manuel Gonçalves Figueiredo, representante da Comissão de Utentes da Lezíria do Tejo, Célia Maria Zambujo Matias e Hélia Maria da Silva Dias, diretora da Escola Superior de Saúde do Instituto Superior de Santarém.

O mandato dos membros do Conselho é de três anos.