Espetáculos presenciais já marcados em Almeirim

A cidade de Almeirim vai receber durante o mês de maio cinco espetáculos presenciais desde o início do desconfinamento.

O primeiro concerto é o do cantor Miguel Gameiro já esta sexta-feira, dia 7 de maio, no Cineteatro de Almeirim às 21h00. No sábado, dia 8 de maio, a Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval vai voltar a organizar o Sábado aos Contos com a iniciativa “A Casa dos Contos”, às 11h00.

O Cineteatro de Almeirim volta a ser palco de um espetáculo este domingo, dia 9 de maio, com o teatro musical “Dona Natureza”. O musical vai decorrer às 16h00.

No dia 22 de maio, a cidade de Almeirim vai receber Tiago da Neta às 21h00 e no dia 29 de maio, o espetáculo de Marionetas (Valdevinos) vem à cidade de Almeirim às 16h00. Os espetáculos vão decorrer no Cineteatro de Almeirim.