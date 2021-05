Mercadona e CAP assinam protocolo de colaboração

A Mercadona e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) assinaram um protocolo de colaboração e diferenciador entre o Setor Primário e a Distribuição. Segundo informações do site da Mercadona, ressalta-se “a importância do Setor Agroalimentar português na Sociedade, ambas as entidades pretendem dinamizar a produção nacional portuguesa reconhecendo o trabalho diário de milhares de agricultores nacionais”.

A colaboração entre a Mercadona e a CAP pretende “realizar um trabalho conjunto entre o Setor Primário e o Retalho, o que permitirá ambas as partes desenvolver um projeto comum, fruto do desenvolvimento da Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mercadona, baseado na estabilidade, produtividade e diálogo, com o objetivo de promover o crescimento partilhado e sustentável”.

Este ano, foi oficializado que a Mercadona vai construir uma base logística no concelho de Almeirim, com 500 mil metros quadrados, que vai criar centenas de postos de trabalho e que o espaço irá ficar entre Almeirim e Fazendas de Almeirim. A localização coloca a base logística mais perto da cidade de Lisboa. O Centro Logístico da marca espanhola vai ficar junto à rotunda de acesso à A13 e à ponte Salgueiro Maia que liga à A1.

No ano de 2020, a Mercadona comprou produtos a 208 milhões de euros a 300 fornecedores comerciais portuguesas, o que representa um aumento superior a 65% do que em 2019. Segundo a Agência Lusa, com as 20 lojas que tem em Portugal, a Mercadona faturou 186 milhões de euros.