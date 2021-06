Ana Sofia Silva cria o seu próprio negócio

TRAQUINICES Ana Sofia Silva lançou-se no trabalho por conta própria durante esta pandemia. A Traquinices surgiu de uma necessidade pessoal de comprar roupa para os seus filhos numa altura em que tudo estava fechado.

Quem é a Ana Sofia Silva? Fala-me um pouco de ti, do teu percurso pessoal e profissional

Quem é a Ana Sofia…? A Ana é uma pessoa que aprendeu, desde sempre, que não se deve desistir dos nossos sonhos.. Ao longo dos anos, a maternidade e a incompatibilidade de horários fez com que eu me distanciasse um pouco do atendimento ao público, que foi o que sempre me identifiquei.

Quando ainda era jovem, mudei-me para lisboa e iniciei um percurso de assistente dentária e, durante as minhas

folgas, ajudava uma amiga na sua loja de roupa. Estar lá, para mim, era uma terapia. Quando regressei foi do que senti mais falta.

Confidenciou-me que a ideia de criar o seu próprio negócio surgiu de uma necessidade pessoal. Conte-nos que história é esta que está por trás da criação da “Traquinices”.

No início da pandemia, os meus três filhos ficaram sem roupa e eu só pensava “ bolas… e agora? Está tudo fechado!”

Na altura, falei com uma pessoa que também tinha iniciado o seu percurso com uma loja online que acabou por me ajudar e dar força no início. Ao longo do tempo eu estava lá para ela e ela para mim, acabámos por seguir caminhos distintos. Eu expandi o contexto inicial de criações apenas de crianças para loja online de roupa, calçado e acessórios de homem, senhora e criança.

Como tem sido a adesão das pessoas?

As pessoas têm sido impecáveis. Tenho um grande apoio de todos os meus clientes, que me procuram para tudo.

Já sabem que se não está na pagina é uma questão de falarem comigo e eu tento arranjar. As entregas em mãos também são uma grande ajuda, pois é nisso que me distingo.

Que tipos de produtos podemos encontrar na sua página?

Oh, na minha página encontra-se de tudo, desde calçado, roupa, acessórios, produtos femininos, pequenas lembranças e até álcool gel. E o que não tiver, eu tento arranjar.

Por conta da pandemia, muitos negócios não puderam funcionar de forma física. Sente que, cada vez mais, as vendas online são procuradas pelos consumidores?

Ah sim claro, mas mesmo assim muita gente ainda sente receio, pois o lado mau de tudo é que, com o aumento das vendas online, vieram também as burlas.

Apesar disso, ainda há quem não tenha confiança nas vendas à distância? Como podem as pessoas averiguar que as transações são feitas em segurança?

Sim, infelizmente houve um grande aumento de burlas em páginas criadas apenas com esse propósito. Eu, normalmente, peço às pessoas para verificarem o feedback na página. Se, mesmo assim, as pessoas ficarem na dúvida, do meu facebook pessoal, acabando por criar ali um elo, que permite que as pessoas estejam mais seguras.

Que projetos tem para o futuro do seu negócio?

O meu objetivo, que estou a tentar que seja para breve, é a abertura ao público da minha loja. Até lá, continuarei estando ao lado de todos com entregas e envios para Portugal continental e ilhas, e estrangeiro.

Quais são as suas expectativas?

As minhas expectativas são que as pessoas vejam que a Traquinices é um pouco delas também, e que a adesão continue sendo assim tão grande e positiva.

Entrevista de Ana Rita Amaro