Heróis: Fazendense empata a jogar 90 minutos com menos dois e um guarda-redes na frente

A equipa de juniores do Fazendense conseguiu um empate a uma bola no terreno do Aldaiense. Até aqui tudo bem, mas o jogo ganhou outro relevo porque o Fazendense só tinha nove jogadores e dois deles eram guarda-redes.



Pedro Lourenço não só não podia fazer alterações, como teve que colocar um guarda-redes a jogar à frente.



“Mas não foram 9 jogadores, foram 9 máquinas infernais!!! Vocês 9 merecem tudo de bom no vosso futuro, seja no futebol seja na vossa vida pessoal”, enalteceu o técnico no final do jogo.



O Fazendense acabou este torneio de sub-19 no último lugar, com o ponto conquistado na última jornada.