Atleta dos 20 kms luta com os melhores e não desilude

O atleta dos 20km de Almeirim João Neves participou, recentemente no Campeonato Nacional de Contra-Relógio no escalão de sub23-Elite e conseguiu a 20ª posição num circuito de 30kms.



Na prova que decorreu em Vila Velha de Ródão ficou a 6m40s do primeiro classificado.

Esta prova contou também com a presença de alguns nomes do ciclismo Nacional/Mundial, tais como: João Almeida, Nelson Oliveira, José Gonçalves, José Neves entre outros.

Para Pedro Bento “o resultado alcançado superou todas as nossas expetativas. Esta foi a sua primeira experiência em provas Nacionais e sem ter referências nenhumas debateu-se contra os melhores atletas nacionais”.



O treinador sublinhou ainda que “dos 22 atletas que participaram todos são profissionais, exceto o João, de equipas como a Efapel, W52, etc. Estamos ambos muito orgulhosos do resultado alcançado.”