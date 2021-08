Câmara lança concurso para mais três campos no Estádio Municipal

A Câmara Municipal de Almeirim lançou o concurso público para o arrelvamento sintético dos dois campos de 7 e para o campo de guarda-redes no Estádio Municipal. A obra deve rondar os 140 mil euros, apurou o jornal O ALMEIRINENSE.



“Ao longo dos últimos anos de uma forma sustentável, mas com passos seguros, foi possível ter um campo de 11 relvado, novos balneários, nova iluminação, novas bancadas, um campo de 5, realizar grande parte da obra que vai albergar a sede de vários clubes/associações que correspondem a bem mais de um milhar de atletas”, sublinha Pedro Ribeiro.



No final destas obras, a autarquia diz que fica a faltar apenas o bar no canto junto as piscinas.



O prazo para apresentação das proposta termina a 12 agosto.