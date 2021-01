Covid-19: Concelho regista novamente 27 novos casos

Em 24 horas, o concelho de Almeirim registou mais 27 casos de Covid-19, passando de 790 para 817.

Os dados que o jornal O Almeirinense apurou registaram mais 16 casos ativos de Coronavírus, passando de 242 para 258. Também foram apontados mais 11 pessoas recuperadas, totalizando 546.

Atualmente, o concelho de Almeirim conta com 14 óbitos e as autoridades indicam que há 70 caos em vigilância ativa. Esta sexta-feira, dia 22 de janeiro, Portugal atingiu o quinto dia consecutivo com recorde diário de mortes por Coronavírus, contabilizando hoje 234 vítimas mortais, e conta com 13.987 novos casos de Covid-19.