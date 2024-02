Coruche Inspira eleito evento desportivo municipal do ano

O evento desportivo 24H BTT Coruche Inspira foi esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, distinguido pelo programa Município Amigo do Desporto com o primeiro lugar na categoria regional/nacional (município de 10.001 a 25 mil residentes) dos Eventos Desportivos Municipais do Ano 2024.

Ainda no âmbito do mesmo processo de reconhecimento, também a Corrida das Pontes, que este ano se realiza a 26 de maio, foi distinguida como evento recomendado na categoria internacional.

As distinções foram entregues às autarquias na terceira edição do seminário “O desporto precisa de todos. Como?”, que decorreu no Cineteatro Messias, na Mealhada. Fátima Galhardo, vice-presidente da Câmara Municipal de Coruche, recebeu a distinção em representação do Município.

A Câmara Municipal da Mealhada organizou hoje a terceira edição do seminário “O desporto precisa de todos. Como?”, evento inteiramente dedicado à organização de eventos desportivos e às suas potencialidades e impactos noutras áreas da sociedade, da economia, do turismo e de territórios-marca. Nesta terceira edição, cujo foco incidiu sobre o impacto dos eventos desportivos, Coruche destacou-se pela atribuição do primeiro lugar ao evento 24H BTT Coruche Inspira na categoria regional/nacional (município de 10.001 a 25 mil residentes) e pelo reconhecimento da Corrida das Pontes como evento recomendado na categoria internacional.

Este ano agendada para 15 e 16 de junho, a prova de resistência em bicicleta de montanha 24H BTT disputa-se durante 24 horas pela lezíria e pela charneca ribatejanas num circuito de aproximadamente 10 quilómetros por volta. Já a Corrida das Pontes e da Família reúne centenas de atletas numa verdadeira festa desportiva a correr ou a caminhar em percurso de 10 quilómetros em estrada plana (Corrida das Pontes) ou, como alternativa, em caminhada de 3,5 quilómetros (Corrida da Família). Ambos os eventos demonstraram o seu potencial para impactar positivamente o território, nomeadamente pelo desenvolvimento económico, social ou cultural, que se traduz na promoção da qualidade de vida dos cidadãos, apoiando a atividade de associações locais e potenciando as diversas infraestruturas desportivas municipais.

O reconhecimento premeia as boas práticas de eventos desportivos municipais de âmbito local, nacional/regional e internacional, com impactos positivos em vários domínios da sociedade, promovendo a criação de sociedades ativas e mudanças de paradigma, incrementando o conhecimento, a compreensão e a valorização dos múltiplos benefícios da atividade física regular. Esta edição do seminário “O desporto precisa de todos. Como?” procurou perspetivar o desporto em todas as suas potencialidades, nomeadamente no que se refere à promoção do território, contando com a participação de um painel alargado de oradores, gestores de eventos, presidentes de federações e municípios com vasta experiência na organização de eventos. No centro da discussão esteve o impacto que os eventos desportivos têm nos territórios, com a partilha de experiências de alguns dos organizadores dos maiores eventos desportivos do País, do futebol ao atletismo ou à canoagem.

Na génese da atribuição dos prémios e da organização do evento, o programa Município Amigo do Desporto constitui um grupo de boas práticas de benchmarking e de formação face ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividade física e de desenvolvimento desportivo, assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses. Trata-se, também, de um sistema de reconhecimento público de boas práticas através da atribuição do galardão Município Amigo do Desporto, que Coruche ostenta. O projeto assume-se ainda como uma rede de partilha que privilegia a monitorização, o reconhecimento e a divulgação de boas práticas de desenvolvimento desportivo no âmbito municipal, partindo de projetos e ações implementados em cada concelho aderente ao programa.