Dia de Carnaval festeja-se com espetáculos online

Nesta terça-feira de carnaval, é importante a população ficar confinada em casa e não celebrar na rua. No entanto, os almeirinenses podem ver as duas iniciativas que vão ser transmitidas pelo jornal O Almeirinense.

O primeiro evento do dia é com o Quideia Show, uma iniciativa para as crianças do concelho com palhaços, magia e malabarismo. O concerto começa às 18 horas e os pais das crianças interessadas em ver podem ligar a plataforma Zoom ou o facebook do jornal O Almeirinense para assistirem ao espetáculo. A noite traz o concerto de Rafael Vargas às 21h30 também transmitido pelo jornal O Almeirinense.

A iniciativa Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021 nasceu de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim e o jornal O Almeirinense.